Tirando con tino a dar

Las tiras cómicas son editoriales. Talmente las de Ansola, humorista de cámara de El Diario Montañés. En la del lunes 28.07.2025, 'Buen rollo ... con el PNV', el presidente del Gobierno, un tal Pedro Sánchez (no confundir con la novela de Pereda así titulada, ni con el seudónimo del perediano José María Quintanilla), deja anonadados a los gerifaltes del vecino País Vasco cuando, con apretadas mandíbulas y dentadura de hielo, por derecho les espeta: «¿Sabéis? Mi suegro también era sabiniano». Ahí es nada. La carga de profundidad es tal que un amigo mío que todo lo mira, lo lee, lo sopesa y lo siente a la carrera, como vive, pensando sólo en forrarse, me espeta que no lo entiende. Natural. A mi amigo a la carrera y sin carrera hay que explicarle que el suegro de ¡ojo con el pedro! (letrero que los peperos ponen en sus fincas de recreo) fue Sabiniano Gómez Serrano, hijo de herrero y mantenedor de saunas para cuerpos gozosos.

Y que lo de 'sabiniano' alude al credo político-ideológico-nacionalista de Sabino Arana Gori (Abando, 26.01.1865-Pedernales, 25.11.1903), político, escritor e ideólogo español, fundador del partido nacionalista vasco (PNV). Aclarado así, parece que mi acelerado amigo ya entiende lo que con acerada introspección humorística (humor para inteligentes) pontifica en su tira cómica del lunes Ansola. Nombre artístico del acerado humorista Íñigo Ansola Careaga (Bárcena, Laredo, 01.03.1971). Como a efectos historicistas consta abocetado ya en el 'Diccionario de Seudónimos Periodísticos' que tengo en muy avanzado estado de preñez y ansia de feliz alumbramiento. Ansola. Seudónimo de Iñigo Ansola Bárcena (Laredo, 01.03.1971). En Diario Montañés, tira cómica frecuente, donde se refleja la ira cómica frecuente, donde se refleja la vida política ('Casa de Juntas pero no revueltas') con sano humor y trazo caricaturesco de la mejor ley. Síganlo. Merece la pena. Los políticos le querrán la mar hasta que les saque en una tira. Exhibible a todos cuando favorece. Y ocultable de todos cuando representa al impoluto con pecas.

