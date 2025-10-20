El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Erradicación de la pobreza

Los retos del desarrollo económico sostenible y de la pobreza global y urbana

Antonio Moreno

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20

El viernes 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un buen momento para analizar la situación y afirmar ... que un hito reciente en el desarrollo económico global ha sido su rápida reducción a nivel mundial, del 40% de pobreza global en 1980 al 9% en 2025, aunque es necesario destacar que este descenso ha coincidido en el tiempo con un gran aumento en la población, de unos 4.000 millones de personas.

