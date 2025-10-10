El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fachada del Congreso de los Diputados de Madrid. J.Barroso

¡Ánimo!

Cuando llegan las elecciones, se echan a la calle en busca del voto. Cazando gatos para seguir tirando de feria en feria

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:20

Al Congreso de los Diputados a veces le faltan una carpa y un trapecio. Una carpa con listones de colores como los de los viejos ... circos y un columpio para que sus señorías cumplan adecuadamente con su vocación. Las sesiones parlamentarias toman demasiadas veces el cariz de un espectáculo circense. No falta el forzudo Abascal que levanta mancuernas de goma pintadas de negro como si fuesen de acero ni escasean quienes hacen del columpio una esencia política al estilo de la ministra Montero, por no hablar de tanto espontáneo metido a payaso. Y el espectáculo, como en los viejos circos de leones hambrientos y casacas con remiendos, es triste.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

