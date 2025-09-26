El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Milei mantiene su primera reunión oficial con Trump y le agradece su respaldo electoral. EFE

Y no pasa nada

No hace falta echar la vista atrás para que un personaje como Trump nos pareciera una broma

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:21

No es necesario recurrir al espíritu del abuelo Cebolleta para asombrarnos de lo que está ocurriendo en el mundo en comparación con el pasado. Ni ... siquiera hace falta echar la vista atrás al siglo pasado para que un personaje como Donald Trump nos pareciera una broma. Que alguien de esa catadura estuviese al frente de la todavía primera potencia mundial no era creíble. Y menos aún que hubiera sido elegido democráticamente. O que los argentinos votaran masivamente por un individuo que esgrime una motosierra como principal argumento político. No, la degradación no podía llegar a niveles propios del subsuelo mental, del alcantarillado. Una película futurista que emprendiera ese camino habría estado destinada al fracaso a no ser que su género fuese el de la comedia y el esperpento. Pero he aquí que la comedia, al ser realidad, se convierte en drama. De momento en drama, ya veremos si vira hacia una tragedia de consecuencias irremediables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  2. 2 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  3. 3

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  4. 4

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  5. 5

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  6. 6 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  7. 7

    Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  8. 8

    Avanzan los trámites para construir un aparcamiento de autocaravanas privado en Monte
  9. 9

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  10. 10

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Y no pasa nada

Y no pasa nada