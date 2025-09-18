El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Demografía y riqueza

La edad media de la población, la tasa de dependencia y la distribución geográfica, pesan tanto como las reservas de petróleo o la solidez de la moneda

Baltasar Rodero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:06

La riqueza de las naciones no se explica por el tamaño de sus bancos centrales, por el nivel de industrialización, o la abundancia de recursos ... naturales. Existe un factor silencioso y determinante que es la demografía. La estructura de la población, su ritmo de crecimiento, y la distribución por edades, marcan el horizonte económico de cada país de forma tan decisiva como clara. Podríamos pensar que el número de habitantes implica, casi de forma automática, mayor riqueza, pero la realidad es más compleja. China e India, las dos naciones más pobladas del planeta, ilustran bien este dilema: mientras la primera ha logrado convertir su gigantesca demografía en una bien engrasada máquina productiva que la catapultó a potencia económica, la segunda sigue luchando para convertir su 'bono demográfico' en prosperidad real. La diferencia radica en cómo se gestiona el capital humano, educación, sanidad, innovación, capacidad de absorción laboral… Los economistas acuñaron el concepto de 'bono demográfico' para referirse a la oportunidad que surge cuando una sociedad cuenta con una mayoría de población en edad de trabajar, frente a una minoría dependiente, niños y ancianos. Esa proporción favorable, permite un aumento de la productividad y, con ella, del crecimiento económico. Esto es lo que vieron los llamados Tigres Asiáticos, en la segunda mitad del siglo XX: invirtieron en educación y sanidad, crearon industrias de alto valor añadido, y aprovecharon el empuje de millones de jóvenes para salir de la pobreza en poco más de dos generaciones.

