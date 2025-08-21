El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La indiferencia del drama humano

Todos coincidimos en el genocidio que están sufriendo los gazatíes

Baltasar Rodero

Baltasar Rodero

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:20

Conectas la TV a cualquier hora del día o de la noche, o la radio, y escuchas algún comentario del grupo de al lado…, todos ... coinciden en el genocidio que están sufriendo los gazatíes. ¿Quién no participa de esta realidad tan cruda, hiriente y dolorosa?, ¿puede alguna persona desconectar del hecho más cruel e inhumano, que consiste en matar de hambre y de sed a una población, que incluye todo tipo de personas, entre las que figuran niños famélicos y mayores, cuya falta de alimento ha hecho que los huesos se asomen al exterior, haciéndose visibles? Un niño que va por alimentos o agua, arriesga la vida, puede ser tiroteado, fumigado, aplastado por una máquina, él y su familia, por lo que las imágenes que observamos están repletas de cadáveres andantes, con las amputaciones más diversas, crudas e incapacitantes. A todo esto, hay que sumar la desaparición de viviendas, colegios, guarderías, lugares de esparcimiento, hospitales, surgiendo en su lugar tierra y tierra llena de escombros de todo tipo, donde están enterrados rehenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  2. 2

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  3. 3

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  4. 4

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  5. 5

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  6. 6 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Gipúzcoa
  7. 7

    Así están los Galeones de Vital Alsar
  8. 8

    A la caza de un mediocentro
  9. 9

    Quién era Vital Alsar y cuál fue su gesta con los galeones
  10. 10

    Muere la investigadora María Ealo de Sá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La indiferencia del drama humano