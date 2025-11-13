El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cuando la soberbia deglute la templanza

¿Estamos a las puertas de una nueva conflagración?

Baltasar Rodero

Baltasar Rodero

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:18

La lucha por la superación, se remonta al principio de los tiempos. Los deseos de ser, tener y poder, son tan antiguos como el hombre, ... de aquí que en ocasiones incluso se inventen motivos que nos permitan obtener estos beneficios, motivos entre los que siempre han destacado las religiones. Históricamente, en nombre de ésta, o a causa de la disputa por algún bien material, tierras, materiales, o espacios ricos o productivos... se han producido grandes y sangrientos enfrentamientos, diezmando en su momento la población. Hoy, después de bastantes décadas de cierta paz y bienestar, etapa en la que la convivencia dio un enorme paso con el abono de la cooperación multilateral, y con ello el entendimiento de los pueblos, hemos bruscamente regresado a las formas de convivencia iniciales, protagonizadas por los enfrentamientos. Por eso la observación de cierta inquietud social, al persistir el deseo explícito de algunas naciones de dominar a otros pueblos, amenazando con una injusta puesta en funcionamiento de un comercio injusto y egoísta, junto a la exhibición como amenaza de una tecnología de vanguardia, con capacidad devastadora. Estas aspiraciones ilícitas e injustificables, junto a la posesión de una capacidad destructora, en manos de una autocracia sin escrúpulos, o de la soberbia de una contaminada democracia, tienen en sus manos, además de nuestro bienestar por la recurrencia a un intercambio comercial interesado, nuestras propias vidas.

