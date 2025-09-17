El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sobre la quita de deuda

En Cantabria no hay un planteamiento técnico ni una propuesta política concreta; ni siquiera se conoce si el Ejecutivo ha presentado alegaciones en los trámites previos

Bernardo Colsa

Bernardo Colsa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:22

La propuesta del Gobierno central para aplicar una quita de deuda a las comunidades autónomas ha abierto un debate que no debería centrarse exclusivamente en ... claves ideológicas, sino en términos de equidad, responsabilidad y visión de futuro. Es evidente que este acuerdo se enmarca en un contexto político muy concreto, que gustará más o menos, pero no por ello Cantabria puede permitirse permanecer al margen o adoptar una actitud irreflexiva ante una medida que tendrá consecuencias económicas reales para nuestra comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  3. 3 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  6. 6

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  7. 7

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sobre la quita de deuda