El dilema de la gratificación inmediata

Carlos Herreros de las Cuevas

Master of Science in Management, London Business School

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:40

En 1970, el profesor de psicología de Stanford Walter Mischel realizó el experimento que a continuación comento. Ofrecía a niños comerse una nube inmediatamente; pero ... si el niño era capaz de esperar un rato, hasta que le dijera el profesor, la recompensa era de dos nubes u otras dos chuches, según los gustos del niño en cuestión. Repitió muchas veces el experimento observando cómo actuaban los sujetos; algunos se comían la nube inmediatamente y otros utilizaban varios tipos de estrategias (distraerse, contar con los dedos, dar vueltas a la sala...) para contener el impulso y esperar la recompensa. En estudios de seguimiento al conjunto de niños que participaron en el experimento, se constató que los que pudieron esperar tenían mejores resultados académicos y unas vidas adultas más equilibradas.

