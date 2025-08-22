El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fukuyama en Tiananmen

Chema Vega

Chema Vega

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:11

Francis Fukuyama se hizo millonario, si no lo era ya, vendiendo mercancía averiada. Su 'El fin de la Historia' fue un éxito tan grande como ... su contribución a la consolidación de los neoliberalismos que a día de hoy ya vemos en qué se han convertido; en distopías ultracapitalistas. Su famoso panfleto oportunista fue escrito cuando ya habían tenido lugar los trágicos y execrables sucesos de la plaza de Tiananmen.

