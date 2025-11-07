El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reseña de una traición

La descolonización incompleta del Sáhara Occidental y su fracaso afectan todavía hoy al mundo, cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

Ayer, 6 de noviembre de 2025, se cumplieron cincuenta años de la Marcha Verde (Negra para los saharauis) que actuó como ariete del régimen de ... Hasán II para presionar al Gobierno español de Arias Navarro y conseguir, sin apenas resistencia, la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid ocho días después. España cometía con dicha firma una acto pusilánime y cobarde, un desatino a todas luces, abandonando a unos ciudadanos acogidos a sus leyes y a una protección internacional que acaba de hacer aguas con la reciente Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 31 de octubre. Resolución que implica un giro histórico en el conflicto del Sáhara Occidental al allanar el camino a la ocupación marroquí, contentando al patrocinador de la misma, EE UU, y a la Francia de Macron. Ni China ni Rusia utilizaron su derecho al veto, Argelia no acudió y, desde fuera, España, de comparsa como casi siempre. El plan de autonomía marroquí de 2007, asentándose sobre la conjetura falaz de que dicho territorio forma parte de Marruecos, se convierte en el protagonista de cualquier negociación desde este mismo instante, desaparece cualquier referencia a un referéndum e imposibilita la libre determinación de los ciudadanos saharauis reconocida por la Corte Internacional de Justicia (16 de octubre de 1975) y numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

