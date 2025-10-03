El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ibarrola

Los otros

La gestión de la migración en el siglo XXI es una tarea crucial, pero no se puede permitir que el discurso populista distraiga de centrarse en desafíos acuciantes

David Mathieson

Periodista y exasesor del Gobierno británico

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Hace poco más de 100 años comenzó a circular uno de los documentos más perniciosos de la historia. El archivo, llamado los Protocolos de los ... Sabios de Sión, pretendía ser las actas de un complot secreto urdido por la comunidad judía para lograr la dominación global. Los Protocolos vieron la luz por primera vez en la Rusia de los zares en 1903, pero pronto fueron traducidos a varios idiomas y circularon entre grupos antisemitas de todo el mundo. En realidad, el documento era totalmente ficticio, un bulo creado y difundido para desacreditar a las comunidades judías, pero el documento reavivó viejos mitos y contribuyó a promover un miedo al judaísmo sin precedentes dentro y fuera de Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2

    Los Campos de Sport, cuarenta años en el debate político y del club
  3. 3 Conflicto entre los propietarios de los 170 amarres de Orconera y el Ayuntamiento de El Astillero
  4. 4 Los médicos cántabros están llamados mañana a una nueva jornada de huelga en todo el país
  5. 5

    La ARC valora la fusión de sus dos grupos
  6. 6 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  7. 7

    Alarma en Islares por el envenenamiento de perros: uno muerto y otros diez afectados
  8. 8 «Hay quien saca partido a 100 metros de pantano y aquí el del Ebro está muerto de risa»
  9. 9

    El derribo de dos edificios en El Cabildo, primer paso para acabar con el abandono del barrio
  10. 10

    El Gobierno regional da marcha atrás y retira la figura del policía interino ante «la falta de consenso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los otros

Los otros