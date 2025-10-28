El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Financiación prometedora

David Rey

David Rey

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:05

El Gobierno anunció el martes pasado una asignación de quinientos millones de euros para «mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras ... enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible». Las asociaciones, los enfermos y sus familias han recibido la noticia con esperanza, pero también con cierta desconfianza, por los palos recibidos —esta medida llega tarde para muchos—, y el ruego de que se agilicen los trámites burocráticos para que las ayudas lleguen por fin a sus destinatarios.

Financiación prometedora