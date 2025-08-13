El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los genes de Sydney

David Rey

David Rey

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:12

En Estados Unidos están sobrellevando el hastío veraniego metiéndose con la actriz Sydney Sweeney, utilizando para ello una campaña publicitaria en la que la chica ... ha participado para una marca de ropa vaquera. El anuncio en cuestión lo han titulado «Sydney Sweeney has great genes» (Sydney Sweeney tiene grandes genes) y en el mismo aparece la actriz manifestándose orgullosa de su genética privilegiada y haciendo jueguecitos de palabras, aprovechando la similar pronunciación en inglés entre 'jeans' y 'genes'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    El once del Racing toma forma
  6. 6

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9 Cruz Roja insta a los bañistas a que sigan las indicaciones de los socorristas con bandera roja
  10. 10

    Las familias piden a sindicatos y Educación un esfuerzo para evitar la huelga escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los genes de Sydney