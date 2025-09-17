El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Genocidio en las escuelas

David Rey

David Rey

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:22

Con el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, parece que hemos superado las estériles digresiones semánticas sobre el dichoso genocidio ... de Gaza. Solo se resisten a llamar a las cosas por su nombre esos recalcitrantes que viven atados a su ideología y no piensan por sí mismos: los que tienen que esperar a las palabras de su partido, pero sí pueden llamar kale borroka y Sarajevo a una protesta ciudadana. Aunque la nomenclatura es lo de menos. En mi artículo del 9 de enero de este año denominé lo de Gaza como «el genocidio mejor documentado de la historia»; es decir, lo que pasa allí lo estamos viendo y no puede haber dudas.

