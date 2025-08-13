El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejercito de Israel en la frontera de Gaza. EFE

Gaza: Hamás tampoco es inocente

Israel y Netanyahu se enfrentan a la opinión pública internacional con los excesos militares que están cometiendo en la guerra de Gaza y es inevitable reconocer que buena parte de culpa tienen, pero muy lejos de ser los únicos

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:19

Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrentan a la opinión pública internacional con los excesos militares que están cometiendo en la guerra de Gaza. ... Y es inevitable reconocer que buena parte de culpa tienen, pero muy lejos de ser los únicos. Tampoco Hamás, la milicia terrorista que enfrentan puede ser admitida en el análisis global de la contienda como inocente. Basta recordar su trayectoria de provocación y agresión para reconocer también su parte y no pequeña de culpabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    El once del Racing toma forma
  5. 5

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  6. 6

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9

    Las familias piden a sindicatos y Educación un esfuerzo para evitar la huelga escolar
  10. 10 Cruz Roja insta a los bañistas a que sigan las indicaciones de los socorristas con bandera roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Gaza: Hamás tampoco es inocente

Gaza: Hamás tampoco es inocente