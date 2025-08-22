El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Emociones sociales

Dora Campos Nieto

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:11

El cerebro es emocional y social. La emoción da sentido a lo que sucede. La neurociencia dice que pensar solo en ti aumenta la ansiedad ... y el miedo, y ambas debilitan el sistema inmune. Al modo de fórmula de Pascal, somos vasos comunicantes conectados por su parte inferior, superior, y lateral, conteniendo un líquido homogéneo: las emociones; siempre rodeadas de las emociones de los otros y las propias, bajo su efecto en soledad o en compañía. La cara del otro nos influye, las expresiones de su cuerpo, actitudes, palabras, actos; así nos regulamos en la comunicación presencial; algo que no se consigue en la interacción digital, donde falta la voz y los gestos.

