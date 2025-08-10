El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cabárceno, de la crítica al aplauso

Ningún proyecto estratégico para Cantabria ha generado tanto rechazo en su origen y tanto reconocimiento con el paso de los años

Editorial

Editorial

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:34

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno cumple 35 años consolidado como el gran referente del turismo en Cantabria. Es la principal instalación dependiente de ... la empresa pública Cantur y, junto a las playas y las montañas, el recurso más importante para un sector que representa ya el 12% del Producto Interior Bruto de la Comunidad. El éxito del proyecto que comenzó a dibujarse en 1988 en la mente del exalcalde de Santander y expresidente de Cantabria, Juan Hormaechea, ya fallecido, es evidente y así lo demuestran los datos que hoy ofrece este periódico. El Parque cuenta con cerca de mil animales de más de 120 especies, ofrece 37 recintos –algunos únicos en el mundo–, participa en 34 programas de protección, es clave en la conservación y reproducción de animales en peligro de extinción y acumula ya, según las estimaciones del Gobierno regional, cerca de veinte millones de visitantes, 671.000 solo el último año, cifra récord. Y, quizá lo más importante, a lo largo de estos ejercicios, el Parque y sus responsables han logrado guardar un complicado equilibrio entre su condición de reserva nacional y su importancia como foco de atracción turística para la Comunidad.

