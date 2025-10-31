El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Más campaña que investigación

La comisión del PP para acorralar a Sánchez por los escándalos se revela ineficaz al ser utilizada por él y los partidos para legitimarse en la legislatura

Editorial

Editorial

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:13

Comenta

La comisión de investigación forzada por el PP en el Senado para interrogar a Pedro Sánchez sobre el 'caso Koldo' se demostró ayer del todo ... ineficaz, si el propósito era además ponerle contra las cuerdas. Como era previsible, se convirtió en un desordenado intercambio de preguntas y respuestas e intentos baldíos de acusación, saldados con demasiado ruido. El cara a cara entre los senadores y el presidente del Gobierno –tenso en el turno de la oposición, empático con sus socios de investidura– tuvo más aire de campaña para legitimar posturas en la legislatura que de proceso para esclarecer las zonas oscuras de la trama de mordidas presuntamente urdida por Koldo, Ábalos y Cerdán. Hasta el punto de empañar el necesario control político de esta mesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  4. 4 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  5. 5

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  6. 6

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  7. 7 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  8. 8

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing
  9. 9

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  10. 10

    Cocido montañés y vino maridan en Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Más campaña que investigación