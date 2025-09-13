El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Editorial

Charlie Kirk, la víctima

El odio contra el agitador y la ira de Trump sacuden un crimen que no admite justificación alguna por las opiniones del asesinado

Editorial

Editorial

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:36

Conviene apartar el odio y la ira del debate abierto por el asesinato de Charlie Kirk, tiroteado cuando ofrecía una charla en la universidad de ... Utah Valley, para quedarse con lo esencial: Kirk es la víctima y no cabe justificación alguna al crimen que ha acabado con su vida bajo la infame excusa de sus despreciables opiniones en temas absolutamente sensibles. No reconocerlo supondría precipitarse al abismo de la crispación, del envilecimiento social y de la búsqueda de ruines disculpas a un hecho tan atroz como es arrebatar la existencia a un semejante. A la deshumanización que tanto daño ha causado el recurso a la violencia para atajar las discrepancias con quien se considera el rival a batir, de trágico recuerdo en sociedades golpeadas por el terrorismo como lo ha sido la española, sin ir más lejos. Asumir que no hay justificación posible para un acto tan execrable como lo ha sido este atentado refuerza la democracia y la dignidad para seguir denunciando con la misma firmeza la intolerancia del agitador trumpista o la crisis humanitaria del pueblo palestino a manos de Israel. No sería moralmente de recibo llevarse las manos a la cabeza por el brutal crimen de Kirk y no conmoverse por el cruel asedio en Gaza, donde mueren miles de inocentes. Y viceversa.

