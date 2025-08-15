El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Editorial

Contrato migratorio

El menor extranjero acogido hoy e integrado de forma solidaria y efectiva está llamado a ser trabajador en nuestra sociedad del futuro

Editorial

Editorial

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:39

Las dos últimas semanas han definido los perfiles poliédricos de la inmigración y del proceso de adaptación a la misma de sociedades del bienestar y ... avanzadas en derechos como la nuestra. En un puñado de días, las estadísticas han vuelto a plasmar la doble cara del fenómeno: el drama de los más de 600 extranjeros que han llegado en la última oleada a las costas españolas jugándose la vida por la esperanza de una mejor y el éxito –colectivo– que representa que tres de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social provengan de otros países.

