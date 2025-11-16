La extraordinaria labor de Unate

Modesto Chato de los Bueys (Palencia, 1935) recibió ayer de manos de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el título de Hijo ... Adoptivo de Cantabria en reconocimiento «a un trabajo generoso, visionario y constante, que ha dejado huella en la educación y la cultura» de la Comunidad Autónoma. Chato de los Bueys, presidente y fundador de la Universidad Permanente Unate (entidad sin ánimo de lucro que ofrece educación permanente no reglada a personas mayores de 50 años)une su nombre a los de José Hierro (1982), Ambrosio Calzada (1992), Florencio de la Lama (1993), Jesús de Polanco (1996), Modesto Tapia (1997), Segundo López Vélez (1997) y Paloma O'Shea (1998), y forma parte ya de las personas que, nacidas fuera de Cantabria, han desarrollado una labor clave en beneficio de la sociedad cántabra. La decisión de otorgar a Modesto Chato este título honorífico de la Comunidad Autónoma está respaldada por la propuesta planteada por ocho entidades del ámbito cultural y social de la región: la Asociación Cántabra de Genealogía, la Asociación de Mayores Eulalio Ferrer, el Ateneo de Santander, el Centro Gallego de Cantabria, el Colegio de Economistas de Cantabria, la Fundación Gerardo Diego, la Real Academia de Medicina de Cantabria y El Diario Montañés, que han subrayado el «compromiso de generosidad» que ha guiado las iniciativas de Modesto Chato a lo largo de su trayectoria «aunando voluntades e implicando a personas e instituciones para conseguir objetivos propuestos».

La trayectoria de Modesto Chato es un ejemplo de «perseverancia en el trabajo, de honradez y del sentido del deber», como destacó ayer la presidenta Buruaga. En su largo camino profesional destaca la fundación de la Asociación Profesional de Agencias de Viajes de Cantabria, de la que fue presidente;el Ateneo de Santander, del que fue secretario general; y, por supuesto, la fundación de las Aulas de la Tercera Edad, embrión de lo que hoy conocemos como Unate. Bajo su liderazgo y desde su nacimiento en octubre de 1978, Unate ha crecido significativamente tanto en número de estudiantes como en la diversidad de programas ofrecidos y ha desarrollado una labor fundamental en el «impulso de los derechos de las personas mayores», como el propio Chato destacó ayer. Casi medio siglo después de su fundación, la Universidad Permanente, hoy en alianza con la Fundación Patronato Europeo de Mayores, está presente en 31 municipios de la Comunidad Autónoma, cuenta con 1.627 socios y realiza centenares de actividades sociales, culturales y de aprendizaje en las que participan miles de personas. Además, ha impulsado campañas tan significativas como 'Soy mujer, soy mayor, soy visible', o el proyecto Legado Cantabria para la preservación del patrimonio inmaterial de las personas mayores, sin olvidar la Cátedra Casado Soto o la distinción Magister Senior Honoris Causa, que este año han recibido la epidemióloga María Victoria Zunzunegui y el arquitecto José María Pérez 'Peridis'.

El título de Hijo Adoptivo permite a la sociedad cántabra devolver a Chato su compromiso con las personas mayores y con Cantabria, labor que, incluso ayer, él mismo quiso mantener y subrayar:«Hoy, que tantas autoridades han tenido a bien acompañarme, quiero pedirles que atiendan a esta parte de la sociedad civil que tan importante es para el presente y para el futuro de Cantabria. Si en algo aprecian lo que hemos hecho en estos 48 años, sigan ayudando para que garanticemos el papel de las personas mayores en este territorio con memoria y, por tanto… con futuro».