El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La extraordinaria labor de Unate

El título de Hijo Adoptivo permite a la sociedad de Cantabria devolver a Modesto Chato, presidente y fundador de la Universidad Permanente, su compromiso con la región

Editorial

Editorial

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:39

Comenta

Modesto Chato de los Bueys (Palencia, 1935) recibió ayer de manos de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el título de Hijo ... Adoptivo de Cantabria en reconocimiento «a un trabajo generoso, visionario y constante, que ha dejado huella en la educación y la cultura» de la Comunidad Autónoma. Chato de los Bueys, presidente y fundador de la Universidad Permanente Unate (entidad sin ánimo de lucro que ofrece educación permanente no reglada a personas mayores de 50 años)une su nombre a los de José Hierro (1982), Ambrosio Calzada (1992), Florencio de la Lama (1993), Jesús de Polanco (1996), Modesto Tapia (1997), Segundo López Vélez (1997) y Paloma O'Shea (1998), y forma parte ya de las personas que, nacidas fuera de Cantabria, han desarrollado una labor clave en beneficio de la sociedad cántabra. La decisión de otorgar a Modesto Chato este título honorífico de la Comunidad Autónoma está respaldada por la propuesta planteada por ocho entidades del ámbito cultural y social de la región: la Asociación Cántabra de Genealogía, la Asociación de Mayores Eulalio Ferrer, el Ateneo de Santander, el Centro Gallego de Cantabria, el Colegio de Economistas de Cantabria, la Fundación Gerardo Diego, la Real Academia de Medicina de Cantabria y El Diario Montañés, que han subrayado el «compromiso de generosidad» que ha guiado las iniciativas de Modesto Chato a lo largo de su trayectoria «aunando voluntades e implicando a personas e instituciones para conseguir objetivos propuestos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  2. 2

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  5. 5

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  6. 6

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  7. 7

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  8. 8

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  9. 9

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  10. 10

    «Nunca imaginamos que Celestia TTI llegaría tan lejos, pero queda aún espacio para crecer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La extraordinaria labor de Unate