Hipocresía con Ucrania

Trump mantiene la restricción del suministro y uso de armas de largo alcance que obstaculiza los ataques ucranianos en territorio ruso

Editorial

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:42

En el Día de la Independencia, el cuarto que celebra Ucrania desde el comienzo de la invasión masiva por Rusia, no faltaron muestras de felicitación ... de sus principales aliados. Se conoció también la de Donald Trump, que alude una vez más a la «matanza sin sentido» que desangra el corazón de Europa. El presidente de Estados Unidos gusta de despreciar a menudo la que llama «la guerra de Biden», aunque a nadie sorprende que comparta con su antecesor procedimientos para obstaculizar la defensa de los ucranianos. Durante largos meses, la anterior Administración estadounidense prohibió a Kiev lanzar ataques en el interior del territorio ruso, a base de negar el suministro del armamento necesario. Y cuando este se hacía efectivo, entonces llegaban las restricciones en su empleo. El freno a las capacidades ucranianas se justificaba por la necesidad de evitar una escalada del conflicto, un objetivo ampliamente compartido en las grandes capitales europeas. Ahora se sabe que Washington continúa bloqueando el envío de misiles de largo alcance y que limita estrictamente su empleo en el caso de los de menor rango. Un freno que afecta igualmente a los proyectiles de factura europea que incorporan tecnología estadounidense. Volodímir Zelenski subraya que es la «producción nacional» la que permite golpes como el asestado a una gran terminal petrolera cerca de San Petersburgo.

