Imparcial y sin 'paseíllo'

El Gobierno se equivoca al cuestionar al juez del 'caso Begoña Gómez', pero intentar someterla al escarnio público resta credibilidad al instructor

Editorial

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:11

La cadena de acontecimientos judiciales de las dos últimas semanas, de un efecto endiablado para la polarización política, ha dejado sentados en el banquillo de ... los acusados a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado; Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ahora está a punto de colocar en el mismo foco a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. No por esperadas o previsibles, las decisiones de los jueces conocidas en esta medida sucesión cronológica deben perder carga de profundidad. En primer lugar, por la gravedad de los presuntos delitos de los procesados: por revelación de secretos al máximo responsable de la Fiscalía, fraude fiscal al empresario y presunto enchufe en el 'caso Azagra', bajo la sombra de la influencia del líder del PSOE.

Espacios grises

