La necesidad de un modelo turístico en Cantabria

La región carece de un plan que aúne intereses regionales y municipales y tenga en cuenta las demandas de turistas y vecinos

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:36

Cantabria pone fin hoy, domingo, a los dos meses claves del verano, momento de realizar el primer balance sobre el impacto turístico que julio y ... agosto han tenido en la Comunidad Autónoma. Dieciséis ayuntamientos de la región, los que más visitantes reciben en este período, han respondido a la invitación de El Diario Montañés para analizar, a través de sus alcaldes o de sus concejales, el resultado del verano. En sus respuestas, todos ellos coinciden en que ha sido un gran verano, «de récord» en algunos casos, con una extraordinaria afluencia de visitantes. Admiten, fruto de ello, una mayor presión sobre los servicios municipales, aunque rechazan de forma tajante que pueda hablarse de masificación. Efectivamente, no puede decirse que Cantabria sufra una masificación turística como ya ocurre en otros lugares de España, donde se han llegado a producir manifestaciones en contra del aluvión de visitantes. Pero sí es cierto que en la región comienzan a vislumbrarse signos, advertidos por los propios ayuntamientos, que es necesario no obviar y sí analizar. Al margen de situaciones puntuales, como los botellones incontrolados o las fiestas ilegales, los servicios que prestan los municipios se ven sometidos a un estrés excesivo –recogida de basuras, dotación de las policías locales o algo tan simple como poder aparcar los vehículos– que dificulta una buena atención a turistas y vecinos y termina enturbiando la relación entre ambos colectivos.

