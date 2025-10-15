El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nueva era tecnológica

El estreno en el País Vasco del ordenador cuántico más potente de Europa es un salto colosal para aplicar la ciencia en la mejora de la vida cotidiana

Editorial

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:22

La puesta en marcha del superordenador cuántico de IBM en San Sebastián constituye un colosal salto adelante en la carrera por el uso de la ... más absoluta innovación en la mejora de los asuntos que más nos importan en la vida cotidiana. El equipo Quantum System Two, inaugurado ayer por una amplia representación institucional vasca en el campus de Ikerbasque, abre en la práctica una nueva era tecnológica. Sitúa al País Vasco en la vanguardia y afianza al conjunto de España en una posición de privilegio para poder adentrarse de la mano de la ciencia en un universo de posibilidades.

