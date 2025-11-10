El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Editorial

Cuanto peor, peor

Pese a la ruptura de Junts, la legislatura sigue adelante zarandeada por una sucesión de acontecimientos suficiente para desgastar la democracia

Editorial

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

Los protagonistas de la legislatura parecen instalados en un equivocado 'cuanto peor' para sus rivales, 'mejor' para sus intereses. Junts ha sacado la guadaña tras ... dos años de agitada convivencia con Pedro Sánchez con el fin de segar el mandato, al no ver cumplidas sus elevadas expectativas de lograr más cesiones del Gobierno, algunas de carácter personalista como la amnistía para Carles Puigdemont. Pero el intento de bloqueo que conlleva enmendar «todas las leyes españolas» pendientes también es una muestra de la frustración de los posconvergentes. Por un lado, ante la imposibilidad de nuevas concesiones tras haber sometido con sus siete escaños al Estado de derecho, gracias a la dependencia del Ejecutivo de Sánchez, a una tensión sin precedentes. Por otro, al evidente temor electoral a quedar difuminados por el avance de la extrema derecha independentista, representada por Alianza Catalana. Parece improbable que los de Puigdemont apliquen su deslealtad con Sánchez en una moción de censura que les ataría al PP y Vox. En su caso, el golpe en la mesa no es garantía para terminar con la vuelta de Puigdemont a Cataluña y, mucho menos, para un eventual regreso de sus siglas a la Generalitat.

