Pulso indebido

Con respeto a sus derechos, la justiciable Gómez no debería proyectar la impresión de que libra una pugna con Peinado instigada por Moncloa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:26

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid fue escenario ayer de lo que tiene todas las trazas de un indebido pulso entre su titular, ... el magistrado Juan Carlos Peinado, y una justiciable singular: Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno plantó al juez, que pretendía comunicarle en persona su intención de sentarla ante un jurado popular por malversación al haber utilizado presuntamente a la directora de Programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez, para sus actividades privadas profesionales. Ni Álvarez ni el ahora delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, acudieron a las dependencias de Plaza de Castilla, escudándose, como Gómez, en una circular de la Fiscalía de 1995, el año de la ley del jurado, que les permitiría ausentarse y delegar en sus abogados. La Magistratura no solo ha de ser independiente e imparcial sino, además, dar rigurosa apariencia de ello; de ahí lo cuestionable de que Peinado fijara la citación un inhabitual sábado a las seis de la tarde. Pero los derechos que asisten a los encausados a defenderse no deberían proyectar la impresión de que la ciudadana Gómez libra una pugna con el instructor instigada desde la Presidencia del Gobierno; especialmente cuando Moncloa había interpretado la última resolución de Peinado como un intento de «humillar» a la esposa del jefe del Ejecutivo.

