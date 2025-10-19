El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El rector pasa el testigo

Tras cuatro años en los que la UIMP ha recuperado capacidad académica y notoriedad pública, la continuidad del proyecto de Andradas necesita allanar los obstáculos burocráticos y la falta de recursos

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:31

Hace mes y medio, en la clausura de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, las responsables de las instituciones que respaldan ... la UIMP, Ministerio de Ciencia, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander, pidieron una tras otra al rector Carlos Andradas que continuara al frente de la organización académica. A esas primeras voces se sumaron las de otros grupos sociales y culturales de la región. Finalmente, el todavía rector, ya cumplido el periodo preceptivo de su mandato y próximo a cumplir los 70 años, decidió dejar el timón a otra persona.

