El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Recuperar la humanidad

Es necesario mantener la presión internacional y civil para impulsar el fin de la barbarie en Gaza y cerrar en Israel la herida de los ataques del 7-O

Editorial

Editorial

Martes, 7 de octubre 2025, 07:09

Comenta

El plan de paz de Donald Trump para Gaza e Israel que ha terminado por aceptar Hamás debería abrir una etapa de esperanza en Oriente ... Medio bajo una clave que lleva desguazada demasiado tiempo: la humanidad. La tarea de recuperarla es más urgente que nunca cuando se cumplen hoy dos años de los salvajes atentados terroristas cometidos por milicias de Hamás al otro lado de la Franja, con el resultado de 1.200 muertos y más de 200 personas secuestradas, algunas aún cautivas. Los ataques proyectaron un horror sin límites y espolearon una brutal ofensiva del ejército israelí sobre la población palestina que ha segado más de 60.000 vidas, en un cerco que desata una ola de indignación mundial ante el convencimiento de asistir a una barbarie, un genocidio en pleno siglo XXI a los ojos de la ONU y de cada vez más países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  6. 6 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  7. 7

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  8. 8

    El exalcalde de Santillana: «Espero que se repare todo el daño que me han hecho»
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10

    La teoría del caos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Recuperar la humanidad