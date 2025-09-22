El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una reflexión ética

La necesaria repulsa a la masacre en Gaza sitúa a la sociedad ante el espejo de su reacción a ETA y el riesgo de un imprudente señalamiento

Editorial

Editorial

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:15

El escalofrío provocado por el horror en Gaza plantea la necesidad de una reflexión ética con amplitud de miras. Sin populismos ni cálculos políticos que ... llegan a manchar hasta la causa más justa. Con los derechos humanos como principio superior, se impone que la comunidad internacional articule una reacción firme de presión y condena contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Solo desde el máximo consenso y pluralidad se podrá atajar la matanza indiscriminada de la población civil palestina, y poner fin a una de las páginas más indecorosas de nuestra historia reciente. Para frenar el genocidio reconocido por la ONU y denunciado en las protestas, es crucial acelerar esa mano tendida de solidaridad al sufrimiento gazatí y de castigo a los responsables del asedio. Pero siendo consciente de que una actuación desproporcionada, como reflejo del lógico enardecimiento que causan las insoportables imágenes de dolor en la Franja, puede acabar dañando al pueblo israelí, que también protesta sobrecogido por la crueldad de sus gobernantes y mandos militares. Sería conveniente plantear esta reflexión desde el convencimiento de que las víctimas están siempre por encima de todo. Sean los miles de palestinos masacrados por los bombardeos, la hambruna y el éxodo a ninguna parte, o las personas aún secuestradas que Hamás se resiste a entregar a sus familiares, incluidos los cadáveres de rehenes, tras su salvaje ataque terrorista de hace casi dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander
  10. 10

    Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una reflexión ética