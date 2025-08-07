El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trump finge dureza

La sanción anunciada a India por comprar petróleo ruso se mezcla con la guerra arancelaria del presidente y lleva escaso alivio a Ucrania

Editorial

Editorial

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15

La brevedad del comunicado de Donald Trump para dar cuenta de la reunión de 'su' enviado Steve Witkoff con Vladímir Putin anima a matizar el ... supuesto éxito del encuentro. Y mientras ambas partes proclaman mutua satisfacción, la Casa Blanca recoge en un decreto la contrariedad por el hecho de que existen países que compran el petróleo barato y abundante de Rusia, circunstancia que parece que Estados Unidos acaba de descubrir. A la espera de supuestas sanciones secundarias que se conocerán mañana contra este grupo de Estados que alimentan la maquinaria de guerra del Kremlin en Ucrania, India abre el castigo al recibir un arancel del 25% después de tres años de aprovechar el conflicto para mejorar la seguridad energética de sus 1.400 millones de habitantes. El presidente duplica el gravamen que ya decidió para Delhi en su guerra arancelaria, sin que parezca claro hasta qué punto ayuda esta mezcla de objetivos económicos y políticos del republicano a las urgencias de los ucranianos.

