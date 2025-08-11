El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

No sin Ucrania

Occidente debe mostrar la máxima unidad contra el intento de Trump de traicionar al país invadido en su cumbre con Putin en Alaska

Editorial

Editorial

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:07

El mundo ha caído, una vez más, en el engaño de Donald Trump. Durante una larga semana, ha recibido más atención la verborrea del presidente ... de Estados Unidos que la sucesión de hechos que culminaron con su anuncio de la cumbre con Vladímir Putin. El encuentro fijado para el viernes en Alaska encierra un mensaje definitivo de desprecio a la legalidad internacional que lanzan de la mano Washington y Moscú. El mandatario republicano agasaja en su territorio a un autócrata reclamado por crímenes de guerra por el Tribunal de La Haya. Dos países que se negaron a suscribir el Tratado de Roma declaran así su voluntad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante la capitulación de Kiev y consagran la modificación de fronteras por la fuerza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  3. 3

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  4. 4

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora
  5. 5

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  6. 6

    ¿Cómo prefiere alojarse en Cantabria?
  7. 7

    Cabárceno cumple 35 años convertido en el gran referente del turismo en Cantabria
  8. 8

    Aquadeus produce ya 600.000 botellas al día en Agua de Solares con sus inversiones
  9. 9

    La Braña del Mozucu, en Udías, de merendero a camping ilegal
  10. 10

    El Gobierno sufre 103 millones de sobrecoste en los proyectos heredados del bipartito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes No sin Ucrania