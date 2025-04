Kristi Noem ha aparecido esta semana en las portadas de los periódicos, con su gorrita, su impecable peinado de ondas y su maquillaje estilo Hollywood. ... En la fotografía, a su espalda y mientras grababa un vídeo para la red social X, hay unas rejas, disuasorias, y más allá, cientos de hombres medio desnudos, los torsos tatuados y la cabeza afeitada que exhiben una violencia sometida. La secretaria de Seguridad de Trump, exgobernadora de Dakota del Sur y una mujer que tiene la costumbre de dejar patente que no se anda con bobadas, ha ido a la megacárcel del presidente salvadoreño Bukele, donde ya están internados 200 venezolanos procedentes de Estados Unidos, para decir a quien le interese que su política migratoria es la que es. «Si no se van, los vamos a cazar, arrestar y podrían terminar en esta cárcel salvadoreña». Eso dijo refiriéndose a los inmigrantes irregulares que residen en su país.

Esta mujer escribió sus memorias, a pesar de su juventud, y en ellas no confiesa sino que narra cómo mató ella misma a una de sus mascotas que tenía un comportamiento asocial. La certeza es algo que llama la atención, enciende las luces rojas y nos advierte de que nos enfrentamos a algo o alguien que no admitirá discrepancias. Esto es lo que pone los pelos de punta de todos los colaboradores próximos a Trump, están convencidos de que sólo hay una línea recta para llegar a destino y lo peor de todo es que cuentan con el apoyo de todos los ignorantes de ese país inmenso que es Estados Unidos de América. Friedrich Nietzsche escribió en una de sus obras que «toda convicción es una cárcel». Lo que no sabemos es para quién, el convencido o el otro.