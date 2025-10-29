El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la de tres

Cuidados

Tres mujeres con distintas ideologías políticas, fundadoras del foro de debate EnClave, opinan sobre el envejecimiento de la poblacion y sobre la dependencia y reclaman una suerte de pacto integral de cuidados

EnClave

EnClave

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:09

Comenta

Rosa Inés García Militante socialista

Todos somos dependientes

Al hablar de dependencia casi siempre pensamos en residencias para mayores, centros de día, centros de atención para dependientes físicos y psíquicos… Sin embargo, hay otras dependencias que asoman por las ventanillas de nuestros ojos atravesando nuestras vidas.

Algunas se ven diariamente. En España más de tres millones de personas mayores sufren soledad; un 36% de niños llegan al colegio con hambre; el ... 28% de mujeres sufren acoso sexual en el trabajo; miles de jóvenes y adolescentes –la mal llamada generación de cristal– recurren más al psicólogo que a sus padres y la incidencia de acoso y violencia escolar ronda el 30% provocando suicidios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: Â«Hay que pasar a la ofensivaÂ»
  4. 4 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  5. 5

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  6. 6

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  7. 7

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuidados