La competitividad estructural

Nuestra economía del conocimiento comienza a consolidarse comouna realidad que genera riqueza, empleo y prestigio

Enrique Conde

Enrique Conde

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:38

Comenta

El viernes concluyó la cuarta edición de C-Meet, el encuentro promovido por CEOE que se ha consolidado como la gran cita para empresas que ... desean aplicar innovación y tecnología 'con los pies en el suelo'. Lo que nació como congreso tecnológico se ha convertido en un foro abierto a todos los sectores, con más de 800 inscritos y más de 80 empresas de fuera de Cantabria presentes en esta edición. Ha sido una experiencia intensa, estimulante e inspiradora. En estos dos días hemos visto casos reales de éxito, retos, networking y un escaparate de soluciones para mejorar la productividad, aumentar las ventas y competir más allá de nuestras fronteras.

