100 días que reavivan la fe de los jóvenes

El Jubileo de Roma fue un signo poderoso

Esperanza Valentín

Presidenta del Club Oyambre

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:14

Han pasado poco más de cien días desde que el papa León XIV inició su pontificado. Un tiempo breve, pero suficiente para iluminar el corazón ... de la Iglesia. Su cercanía y sencillez han conectado con la juventud y con muchos que buscan un horizonte de esperanza.

