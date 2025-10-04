El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Derrota victoriosa

¿Genocidio sí o no? Pues basta con consultar el diccionario

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:38

Comenta

Hay ocasiones en que una derrota acaba siendo una victoria. Es lo que ha ocurrido con la flotilla Sumud: sus organizadores sabían de antemano que ... no llegarían a Gaza, pero sabían también que en lo fallido de esa tentativa radicaría el éxito de su misión, como así ha sido, en forma de clamor mundial contra el Gobierno gansteril de Netanyahu, que no ha sabido o no ha querido calcular las consecuencias de neutralizar militarmente una escaramuza pacífica y al fin y al cabo simbólica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  3. 3

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  4. 4

    Casi un siglo a vueltas con el estadio
  5. 5

    La nueva sede del Colegio de Enfermería de Cantabria busca «mayor cercanía con las personas»
  6. 6

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  7. 7

    Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  9. 9

    Un mirador «que vuela» sobre el río Frío para admirar Dobres y Cucayo
  10. 10

    La sede del Pctcan tropieza en la tramitación y pone en riesgo once millones de inversión en Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Derrota victoriosa