El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La educación, un debate que exige análisis y soluciones

¿Cómo adaptar el sistema educativo a una realidad con menos estudiantes?

Foramontanos Siglo XII

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:31

Comenta

La educación es uno de los pilares sobre los que se construye cualquier sociedad moderna. Junto con la sanidad, constituye un derecho básico que ha ... permitido en Europa garantizar igualdad de oportunidades, independientemente del origen social o del nivel de renta. No se trata de un logro menor: el acceso universal a la educación ha sido una conquista colectiva que conviene proteger y reforzar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor
  2. 2

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  3. 3

    El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas
  4. 4

    La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local
  5. 5 Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!
  6. 6

    La Marigalante se hunde en México
  7. 7

    El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío
  8. 8

    Puente carga contra el futuro alcalde de Tudanca por un «currículum falsificado»
  9. 9

    Álvaro Pombo vincula la Medalla de Oro de Cantabria con sus recuerdos de verano en Santander
  10. 10

    «Los alumnos son los rehenes» del conflicto salarial en Educación, critican las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La educación, un debate que exige análisis y soluciones