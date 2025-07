Del yo al nosotros

Comenta Compartir

Terminar una feria como Felisa es una especie de dolor profundo y de alivio. Lo primero por la pérdida - «¿No podéis seguir una semana más?», ... pedía ayer una lectora-; lo segundo, por el cansancio acumulado. Han sido 10 días en los que se han concentrado 75 citas a cuál más retadora, miles de conversaciones, abrazos, reencuentros entre autores, propuestas de nuevos libros, encuentros entre vecinos... Han sido 10 días en los que el nosotros ha ganado al 'yo', a pesar de que en un ámbito creativo -como lo es el del libro- el 'yo' tiene un peso a veces insoportable. Pero ha ganado el nosotros. Las autoras y autores que vienen a Felisa se contagian de este espíritu y lo multiplican. Los lectores y lectoras lo tienen claro desde que ocupan la Plaza de la Palabra -que antes cruzaban como La Porticada-. Pero no todo es un remanso de paz. Los conflictos nos habitan y debemos aprender a gestionarlos, a hablarlos. Si este año se hizo público el choque de dos gremios -libreros y editores-, en la sombra siempre hay otros roces menores que hay que solucionar. Somos personas y nuestro 'yo'-individual o colectivo- anda exacerbado en tiempos de individualismo radical y casi militante. Por eso quiero cerrar esta colaboración tan breve como gustosa, con las palabras de José María Pérez Peridis. El maestro -porque, por suerte, tenemos maestros- nos exhortaba en el último encuentro con autores de Felisa 2025 a ser buena gente, a pensar en los otros, a hacer el bien. Suena a sermón después de que Cercas nos trasladara al Vaticano, pero no lo es. Decía Peridis que somos una sociedad «huérfana», nos faltan asideros para sentirnos bien y compartir ese estado. Pero debemos construirlos. A eso nos animaba y me parece el cierre perfecto para Felisa justo antes de que hacer las cajas y dejar la plaza al jolgorio veraniego y festero. Pásenlo bien. Eso sí, no lo olviden: salgan de su yo y habiten un nosotros bondadoso, van a ver los efectos terapéuticos inmediatos. Para hacerlo, elijan los libros necesarios y lean sin miedo, duden con afán, ejerciten el pensamiento crítico.

