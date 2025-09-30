El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Que las vejeces no nos contradigan

Es tiempo de poner en contradicción los imaginarios que sitúan a todas las personas mayores –casi sin excepción– en un lugar de fragilidad y de tutelaje

Francisco Gómez Nadal

Francisco Gómez Nadal

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:12

La sociedad tiene estereotipos instalados en el disco duro social. Algunos van modificándose con el tiempo, se van 'limpiando' de esas imágenes negativas que tenemos ... de determinadas personas por pertenecer a un grupo social, por tener un color de piel –diferente al blanco–, por su sexo, por su forma de pensar o por su edad. Cuando los estereotipos se van limando no significa que se haya logrado el entendimiento entre humanos: ahora estamos comprobando cómo en algunos asuntos –como el racismo o la discriminación sexista– podemos vivir fuertes retrocesos impulsados por los expertos en eso que les gusta llamar 'guerra cultural' –siempre guerra–. Lo que sí es seguro es que los medios de comunicación y las industrias culturales son claves de bóveda para que la sociedad camine hacia la consolidación de los prejuicios discriminatorios o para que elija una mirada más compleja y diversa sobre la realidad.

