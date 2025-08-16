¿Estás trabajando hoy?

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Este año, por fin y tras mucho batallar varias generaciones, se ha conseguido aprobar el decreto que da forma a la nueva Especialidad de Urgencias y Emergencias, una realidad en Europa desde hace más de dos décadas

Gema de Saro Gutiérrez

Médico especialista en Medicina Interna

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:26

Los servicios de urgencias hospitalarias, son ese lugar al que ninguno querríamos nunca ir; y sin embargo, nos quedamos más tranquilos cuando tenemos uno cerca. ... Un lugar con las luces encendidas de madrugada, las puertas abiertas, donde encuentras a las 3, 4 y 5 de la mañana celadores, enfermeras de triaje y médicos jovencísimos cuando te ataca el cólico peleón, el parto tardío, o a tu bebé le sube la fiebre. Allí te reciben como si acabaran de empezar su turno, aunque algunos lleven más de 12 horas trabajando. Te atienden, te escuchan, te bajan la fiebre, el dolor, la angustia de no saber qué hacer cuando entra la noche.

