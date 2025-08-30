El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Qué España laica

Tenemos una izquierda que ha convertido el dominio de la cultura y de la educación en centro de su estrategia política

Gerardo Bolado

Gerardo Bolado

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:31

Forma parte del credo laicista, la confianza en que la modernización de la sociedad, a través de la educación y la cultura científica, conlleva de ... suyo la práctica extinción social de la religión y el desplazamiento de sus residuos al ámbito privado de la conciencia y la vida personal. Pero los datos ponen en cuestión esa creencia y el sentimiento de superioridad intelectual y moral que la anima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025
  4. 4

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  5. 5

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  6. 6

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  7. 7

    Flores y más flores
  8. 8

    Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación
  9. 9 El Â«deterioroÂ» de la terraza del Rhin obliga a reducir el aforo permitido para ver los fuegos esta noche
  10. 10 Gerardo, un hombre generoso, un romántico de la amistad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Qué España laica