El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entre paréntesis

«No me moleste mosquito»

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Martes, 12 de agosto 2025, 07:04

Amo a los animales. Es cierto que ese amor no tiene reparos a la hora de comérmelos, que uno no es de piedra, pero gozan ... todos ellos de mi respeto y consideración, lo cual implica no dejar rastro en el plato para que no se diga que se sacrificaron en balde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  5. 5

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  6. 6

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  7. 7

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
  8. 8

    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  9. 9

    La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia
  10. 10 Un gran jugador de bolos y un apasionado de Casar de Periedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «No me moleste mosquito»