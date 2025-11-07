Mentiras y periodismo

Ante la indignación de quienes todavía creemos –quizás ingenuamente– con fe ciega en este oficio llamado periodismo, el jefe de gabinete de la presidenta de ... Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha reconocido esta semana ante varios jueces que él, como periodista y como político, suele mentir en su día a día. Y lo dijo con cierto asombro de que se pusiera en duda. La mentira como algo intrínseco, como una herramienta de trabajo más. «Soy periodista, no notario», explicó escupiendo sobre un oficio que, les guste a algunos o no, sigue siendo un asidero fundamental de la democracia y de control de los poderes públicos. Cuando está bien ejercido, claro.

Hace pocas semanas escuchábamos decir a Agustín Molleda, el secretario de Organización del PSOE que consiguió plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes siendo alcalde, que un político debe ser legal, no ético. Como si ambas cosas no pudieran convivir juntas.

Es ese ninguneo, o directamente desprecio, de la ética profesional o moral lo que abre la puerta a la mentira. Por eso hay políticos, por ejemplo, que lanzan bulos sobre periodistas que publican informaciones poco convenientes para sus intereses. Para desprestigiar al mensajero y para crear una cortina de humo sobre el verdadero problema. Lo malo es que ese discurso se vende y se compra muy fácil en estos tiempos. Tanto por sus propios compañeros de partido como por los ciudadanos. «Miente, que algo queda», dice una frase que ahora, lamentablemente, es un termómetro perfecto de nuestros días.

Pero también hemos escuchado decir esta misma semana en sede judicial a la periodista Maribel Vilaplana, desafortunada acompañante de Carlos Mazón en El Ventorro el día de la Dana, que ella no lee los periódicos ni ve los informativos, solo escucha un poco la radio por la mañana. Y el presidente de la Generalitat le ofreció dirigir los servicios informativos de la televisión pública valenciana. Así que la culpa, quizás, la tengamos todos. Unos por dejación y otros por acción. Al final, el resultado es el mismo.