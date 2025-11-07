El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mentiras y periodismo

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:14

Ante la indignación de quienes todavía creemos –quizás ingenuamente– con fe ciega en este oficio llamado periodismo, el jefe de gabinete de la presidenta de ... Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha reconocido esta semana ante varios jueces que él, como periodista y como político, suele mentir en su día a día. Y lo dijo con cierto asombro de que se pusiera en duda. La mentira como algo intrínseco, como una herramienta de trabajo más. «Soy periodista, no notario», explicó escupiendo sobre un oficio que, les guste a algunos o no, sigue siendo un asidero fundamental de la democracia y de control de los poderes públicos. Cuando está bien ejercido, claro.

