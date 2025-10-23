El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El rey (Macron) está desnudo

Después de perder a un gran aliado, la derecha democrática, ahora su objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible en cohabitación virtual con los socialistas

Gorka Angulo Altube

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:16

Comenta

El presidente Emmanuel Macron ha decidido alargar la combinación de psicodrama y circo en la que ha convertido a la segunda economía de la Unión ... Europea. Francia atraviesa la crisis política más grave desde 1958, con un jefe de Estado que, enrocado en su contumacia desde hace un año y cuatro meses, corre el riesgo de una crisis de régimen de la V República.

