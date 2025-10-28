El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hotel París: conservar nunca es demoler

Grupo Alceda

Grupo Alceda

Martes, 28 de octubre 2025, 07:05

Comenta

Amediados del siglo XIX Santander tenía apenas 30.000 habitantes y sus límites se ceñían a la antigua puebla y al creciente ensanche que formaba ... el Paseo del Muelle. El Sardinero apenas era citado en las crónicas pues no formaba parte de la ciudad, sin otros accesos que el Paseo del Alta o atrochando por el alto de Miranda. A sus playas solo iban gentes del lugar a la recieza o de excursión familiar en los días de verano. Podemos imaginar un entorno rural costero en que las praderías se entreveraban con encinas y pinares, y sobre los arenales en estado salvaje asomaban peñascos y cantiles frente al mar bravío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  2. 2

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  5. 5

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  6. 6

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  7. 7

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  8. 8

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  9. 9 La esquela,el último comunicado oficial
  10. 10

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hotel París: conservar nunca es demoler