No he leído, pero acepto

Al admitir esos servicios que teóricamente son gratis, en realidad lo que estás haciendo es pagarlos y el alto precio es la cesión de tus datos personales, de tu ubicación, de tus gustos... de toda tu vida

Guillermo Díaz Bermejo

Presidente de Secot Asturias

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:38

Habitualmente, cuando en Secot me encuentro con jóvenes emprendedores que recurren a nosotros en búsqueda de asesoramiento para iniciar un proyecto empresarial, les informo sobre ... la necesidad de redactar de modo claro los avisos legales que están obligados a introducir en las páginas web que están elaborando para la puesta en marcha de su negocio. La respuesta siempre suele ser la misma: «Y eso que más da, si nadie los lee».

