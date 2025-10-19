¿Israel o Palestina?

Con todo el respeto para las personas que piensen diferente de mí, creo que estamos cometiendo un grave error, cosa muy habitual en el ser ... humano, por el hecho de plantearlo todo en negro o en blanco, todo o nada, nosotros o ellos, y creo que con la cuestión de Israel y Palestina estamos obligados a hablar de Israel y de Palestina, de los dos, termine o no de arreglarse de manera definitiva este conflicto.

En primer lugar, lo peor que se puede hacer es utilizar este conflicto para justificar actitudes conflictivas, para disfrutar por el hecho de pelear, aunque sólo sea dialécticamente, o para tapar problemas o intereses con la afinidad hacia uno u otro de los contendientes. En segundo lugar, considero que los excesos, los crímenes y los abusos se han llevado a cabo por ambas partes, y por quienes les apoyan directa o indirectamente, para vender armas, para hacer daño a un enemigo indirecto o para futuras inversiones de cualquier índole; tengo claro que solamente vemos una parte del iceberg y que la mayor parte está oculta y es la que sostiene los intereses de quien así quiere que sea. En tercer lugar, creo que en este momento, con independencia de todos los ataques de unos y otros desde el año 1945, también separando las condiciones democráticas de unos y de gobiernos dictadores de otros y, ajeno absolutamente a la terminología con la que se quiera calificar la situación actual, quienes están sufriendo la masacre, la miseria y el terrorismo es la población civil; sobre todo mujeres y niños y hombres que les acompañan huyendo de bombas y balas y soportando, como tuvieron que tolerar, convertirse en dianas de carne y hueso.

No soy quién para juzgar las razones del conflicto, pero sí que me permito el lujo de opinar que la paz tiene que llegar y que la única manera de que se llegue a tal fin es que, por ambas partes, los actores directos y los indirectos, los que están detrás y los que les permiten sujetar las armas con las que disparan, declinen posiciones extremas para alcanzar un punto intermedio en el que consigan ponerse de acuerdo.

Decía Bertolt Brecht: «En la guerra que vendrá, entre los vencidos el pueblo llano pasará hambre; entre los vencedores, el pueblo llano, la pasó también». La pregunta que me hago es la misma de siempre: ¿Por qué los que declaran la guerra, expresa o terrorista, no pelean ellos mismos en un ring, se dan de tortas, todas las que quieran darse el uno al otro, y dejan en paz a los pobres espectadores, que lo único que quieren es pan y paz? Y el resto, dediquémonos a lo importante y dejémonos de discutir si son galgos o son podencos.