El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Jefes de negociado

A la última ·

Estados Unidos está gobernado por abogados que litigan y políticos que sancionan con aranceles. China está gobernada por ingenieros que construyen

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:12

Han encargado a una buena amiga que dirija la revista cultural de una institución pública y eleve su calidad. Ha pedido dinero para pagar a ... los colaboradores. Se lo han concedido. Ya tiene los artículos, pero los colaboradores no cobran. Mi amiga se ha dirigido a los jefes de negociado para instarles a pagar. Escandalizados, le han dicho que quién es ella para seleccionar a poetas y ensayistas sin convocar un concurso de proyectos ni seguir el procedimiento. Según los jefes de negociado, si una institución pública promueve un festival o una revista, músicos y escritores deben presentar proyectos y un tribunal seleccionarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  4. 4

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  5. 5

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera
  6. 6

    Daniel Vega dirigirá el proyecto Faro Santander, tras una larga experiencia en el Guggenheim
  7. 7

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  8. 8

    El cierre del puente de Aspla desviará hasta un 30% más de tráfico hacia Torres
  9. 9

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  10. 10

    Dos mil euros marcan la diferencia entre la vida y la muerte en Gaza City

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jefes de negociado

Jefes de negociado